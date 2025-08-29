Руският президент Владимир Путин ще обсъди конфликта в Украйна със своя турски колега Реджеп Тайип Ердоган на ръба на регионална среща в Китай, съобщи Кремъл.

„Турция играе важна роля в процеса за разрешаване на украинската криза“, заяви съветникът по външната политика на Кремъл Юрий Ушаков пред журналисти. Двамата лидери ще присъстват на срещата на Шанхайската организация за сътрудничество, водена от Пекин.

Ердоган към Путин: Турция иска траен и справедлив мир в Украйна

Турция е домакин на три кръга мирни преговори между Русия и Украйна тази година, които обаче не успяха да преодолеят задънената улица по въпроса как да приключи конфликтът, започнал с пълномащабното нападение на Москва срещу проевропейския си съсед през февруари 2022 г.

Ушаков уточни, че това ще бъде първата среща между Путин и Ердоган тази година. Турция, която поддържа добри отношения и с двамата си съседи от Черно море, подкрепя териториалната цялост на Украйна и се въздържа от налагането на санкции срещу Русия, водени от Запада.

Редактор: Мария Барабашка