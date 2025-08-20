Турският президент Реджеп Тайип Ердоган каза в телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин, че Анкара подкрепя усилията за установяване на траен мир в Украйна с участието на всички страни, съобщи Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция.

"Президентът Ердоган посочи, че следи отблизо развитието на мирния процес, подчертавайки, че Турция искрено се стреми към справедлив мир от началото на войната и че подкрепя подходи, насочени към установяване на траен мир с участието на всички страни", се посочва в съобщението на Дирекцията, предаде кореспондентът на БТА в Анкара Айше Сали.

Путин е благодарил на Турция за домакинството на мирните преговори, които се проведоха в Истанбул.

По време на разговора двамата президенти са обсъдили срещата миналата седмица в Аляска между Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп, както и двустранните турско-руски отношения, по-специално в областта на търговията.

Ердоган и Путин са изразили мнение, че диалогът между двете страни трябва да продължи.

