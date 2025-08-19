Белият дом планира тристранна среща между президентите на САЩ, Русия и Украйна в унгарската столица Будапеща като следваща стъпка в преговорите за прекратяване на войната, съобщиха служител от администрацията на американския държавен глава Доналд Тръмп и източник, близък до нея.

„Сикрет сървис“ вече подготвя организацията на срещата в Унгария, ръководена от премиера Виктор Орбан, съобщи „Политико“.

Антонио Коща: ЕС трябва да участва в мирните преговори за Украйна

Макар Съединените щати да проучват няколко локации, Будапеща е най-вероятният избор. Руският президент Владимир Путин е изразил предпочитание за Москва, а френският му колега Еманюел Макрон е настоявал за Женева. Швейцарският външен министър дори обещал „имунитет“ на Путин заради международната заповед за ареста му.

След разговорите в Белия дом: Тръмп заговори за среща между Зеленски и Путин

За украинския държавен глава Володимир Зеленски Будапеща би била неудобен избор, тъй като напомня за Будапещенския меморандум от 1994 г., когато САЩ, Великобритания и Русия обещаха да гарантират независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в замяна на отказа ѝ от ядрени оръжия. Руската агресия, която започна през 2014 г., обаче обезсмисли споразумението.

Редактор: Методи Георгиев