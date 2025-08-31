-
Грета Тунберг води флотилия с хуманитарна помощ за гладуващите в Газа
-
Българския туристически съюз отбелязва 130 години от създаването си с поход до Черни връх
-
Протест в Мексико срещу насилствените изчезвания на хора
-
Заради водната криза: Жители на Плевен блокират пътя за София
-
Музиката на надеждата от тишината на руините: Айхам Ахмад - от бомбите в Сирия до сцените на Европа
-
Между скалпела и сергията: Бъдеща лекарка продава зеленчуци във Видин
Гледайте цялата емисия
Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни