Легендарната спринтьорка от Ямайка Шели-Ан Фрейзър-Прайс ще прекрати състезателната си кариера след световното първенство по лека атлетика в Токио следващия месец.

Трикратната олимпийска и 10-кратна световна златна медалистка обяви, че ще се състезава още веднъж през 2025 г., заявявайки, че има недовършена работа, след като се оттегли от финала на 100 метра на миналогодишните Олимпийски игри в Париж поради контузия.

Снимка: gettyimages

"Не получих възможността да направя това, което знам, че можех в този момент. И беше болезнено. Това беше първият път в цялата ми кариера, в който нямах възможност да стъпя на пистата, за да се състезавам“, каза 38-годишната атлетка.

Фрейзър-Прайс се класира за деветото си световно първенство, като завърши трета на състезанията в Ямайка на 100 метра. Тя каза, че световното първенство, което започва на 13 септември, ще бъде не само сбогуване, а и честване на нейната устойчивост.

Снимка: gettyimages

"Да застана на тази стартова линия е огромен успех. Наистина нямам търпение да отпразнувам историята, отдадеността и радостта, които този спорт ми даде“.

Редактор: Цветина Петкова