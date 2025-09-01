Руският президент Владимир Путин похвали посредническите опити на Турция за войната в Украйна по време на среща с турския си колега Реджеп Ердоган в Китай.

„Уверен съм, че специалната роля на Турция в тези въпроси ще продължи да бъде търсена“, заяви руският президент по време на разговорите с Ердоган в кулоарите на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС).

"Трите кръга преки преговори с Украйна в Истанбул са довели до известен напредък в хуманитарната област", добави Путин, цитиран от АФП.

Путин обвини Запада за войната в Украйна

Преговорите не успяха да постигнат пробив по отношение на руската инвазия и доведоха само до обмен на затворници и тела на войници.

Воюващите страни имат коренно различни позиции, а Украйна обвини Русия, че е изпратила на преговорите в Истанбул нископоставени служители без реална власт за вземане на решения.

Русия призова Украйна да отстъпи ефективно четири региона, които Москва твърди, че е анексирала - искане, което Киев определи като неприемливо.

Срещата в Аляска – основна тема на разговори между Си и Путин

Американският президент Доналд Тръмп призова за среща между Путин и украинския президент Володимир Зеленски, но Москва заяви, че е твърде рано да се направи това, преди да бъдат решени ключови въпроси.

