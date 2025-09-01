Снимка: БГНЕС
Той се състоя в рамките на форума на върха на Шанхайската организация за сътрудничество
Срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска е била една от основните теми на разговора между руския президент и китайския му колега Си Дзинпин. Срещата се състоя в рамките на форума на върха на Шанхайската организация за сътрудничество.
На него пристигнаха индийският премиер Моди и турският президент Реджеп Ердоган. Освен 10-те членове на евроазиатския блок, присъстваха и представите на 16 държави наблюдатели.
Пред тях Си заяви, че през миналия век нестабилността, несигурността и непредвидимите фактори са се увеличили, а Шанхайската организация била важна сила за строежа на нов тип международни отношения.Редактор: Калина Петкова
