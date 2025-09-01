Руският президент Владимир Путин е изключителен държавник, който е успял да запази единството на Русия, твърди бащата на американския милиардер Илон Мъск. По думите му украинският президент Володимир Зеленски пък е "корумпиран диктатор“.

В интервю за испанския вестник El Mundo, цитиран от Tanjug Ерол Мъск каза, че след посещението си в Москва, където е прекарал целия ден с външния министър Сергей Лавров, е изразил силната си подкрепа за руския режим.

"Путин успя да запази единството на една огромна, сложна страна. Диктатор не може да направи това. Лидер с визия може да го направи“, добави той.

