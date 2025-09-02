-
AI на съдебната скамейка: Може ли ChatGPT да ни склони към самоубийство
-
Кой и защо принуди самолета на Урсула фон дер Лайен да кацне без GPS в Пловдив
-
Ще бъдат ли отнемани безвъзвратно книжките на пияни и дрогирани шофьори
-
Камерите на тол системата започват да следят и средната скорост
-
„Исторически парк” под запор: Над 2 млн. лв. задължения и имотни прехвърляния към семейството на Ивелин Михайлов
-
Димо Гяуров: Русия е искала да избегне удари, а не да предизвика авария на самолета на Фон дер Лайен
Гледайте цялата емисия
Редактор: Петър Иванов
Последвайте ни