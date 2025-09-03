15-годишното дете, пострадало при катастрофата на пътя Е79 край Монтана, което беше прието вчера в "Пирогов", е в стабилно състояние. Това съобщиха от лечебното заведение.

Другият пациент - 21-годишен мъж, остава в тежко състояние с опасност за живота. Той е на реанимационно лечение.

Майката на пострадалите в катастрофата край Монтана остава в болница

Във вторник беше съобщено, че майката на двете момчета остава за лечение в болницата в Монтана. Нейните синове бяха транспортирани с два полета на хеликоптер от болницата в Монтана за София.

