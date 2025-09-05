Снимка:iStock
Какво търсят децата ни в неподчинението и риска
Само преди дни няколко подрастващи се качиха на 200-метров строителен кран, за да си направят красиви селфита. За щастие, този път без жертви. Другият инцидент беше дерайлиралият трамвай, забил се в подлез. Полицейски шеф от Русе беше пребит от група младежи. Три случая – с различни щети, но с еднакъв почерк: младост, която вместо да създава, експериментира с разрушение и риск. Въпросът е – какво послание сме оставили на тези деца, щом смисълът и адреналинът, които търсят, минават през опасност и агресия? Темата коментират психологът Никола Йорданов и инфлуенсърът Александър Влог.
Един от задържаните за побой на полицейски шеф от Русе – израснал без баща
„Министърът, кметът и областният управител на Русе показаха, че не се уважават институциите. Днес ги гледах и въобще не ми вдъхват доверие заради начина, по който говорят, прехвърлят вината на другия. Полицията е тази, която трябва да сдържа насилие и в крайна сметка шефът на полицията се оказва жертва на такова. Полицията е тази, която трябва да създава трайна среда”, каза психологът.
Инфлуенсърът пък обърна повече внимание на опасните селфита.
Опасно селфи: Деца се покатериха на строителен кран
„Интернет е институция. Имам надежда, че голяма част от колегите вече правят полезно съдържание и дават добър пример на младото общество. Не мисля, че с атрактивни селфита някой ще получи повече гледания или харесвания”, категоричен е той.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Дарина Методиева
