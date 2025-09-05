Столичният кмет Васил Терзиев с първи коментар по случая с катастрофата на трамвай в района на Румънското посолство . Според него порочната и честа практика трамваите да бъдат оставяни без надзор от ватманите трябва да се санкционира. По негови думи бюджетът, отделен за транспорт, не е правилно разпределен.

„Когато бюджетът не пораства колкото амбициите ни, трябва да се задоволяваме с това, което имаме, и да бъдем разумни как ще бъде разпределено. Защото ти можеш да вдигнеш само заплатите, но това няма да промени нищо. Заради това казах, че тези 300 лева увеличения на човек няма да доведат до желания резултат - не се е повишило изпълнението на транспортната задача, не са се увеличили водачит, увеличили са се болничните дни”, посочи кметът.

От дружеството представиха данни, че общо пътните инциденти с трамваи и тролеи за 2024 г. са били 528. Спрямо предходната година те са се увеличили с около 50. По вина на водача те са 79 за миналата година и 91 за 2023 г. Средногодишно има 1 починал човек в следствие на инцидент.

