Иван Иванов се класира за втория си пореден финал на турнир от Големия шлем при юношите. 16-гошиният Иванов надви казахстанеца Зангар Нурланули след 6:1, 6:4 за 77 минути.

Варненецът започна устремно и поведе с 4:0, съобщи БНР. В следващия гейм той направи две двойни грешки, отрази общо пет точки за пробив и взе подаването си. При 5:1 Иван сервираше за частта. Той поведе с 40:0 след мощен печеливш форхенд по диагонала. Българинът реализира втория сетбол, след като съперникът изпрати ретура в мрежата. Частта продължи само 26 минути.

US Open: Иван Иванов и Александър Василев отново ще се борят за място на финала

Преди началото на следващия сет Нурланули напусна корта за 5 минути. 16-годишният Иванов продължи да доминира и проби за 2:1 след фантастична игра на мрежата. После той затвърди, а в петия гейм пропусна нови два брейкбола. В следващата игра казахстанецът върна брейк след форхенд на Иванов. Това само амбицира българина, като последва пробив за него за 4:3 след топка в аут на опонента.

При 3:5 съперникът сервираше за оставане в срещата. Иванов поведе с 40:0, но не успя и при трите мачбола. а след това - и в четвърти. В следващия гейм водачът в схемата подаваше за място на финала. След двойна грешка той се оказа в ситуация 15:40. Той се справи и със седмия си ас стигна до пети мачбол, който реализира незабавно с къса топка.

Иван очаква победителя от другия полуфинал между петия в схемата Александър Василев и Луиш Гуто Мигел.

Редактор: Цветисиана Костова