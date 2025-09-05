Иван Иванов и Александър Василев успяха да спечелят своите двубои на полуфиналната фаза на Откритото първенство на САЩ по тенис за младежи, съобщи gong.bg . По този начин младите ни надежди осигуриха изторически триумф за родния тенис – български финал на US Open.

Финалът е в неделя и тепърва ще се реши Иван Иванов или Александър Василев ще триумфира с титлата. Kупата от Откритото първенство на САЩ за младежи обаче със сигурност ще бъде в притежание на българин.

Безапелационен Иван Иванов завоюва втори финал на Големия шлем

Иван Иванов се класира за финала на US Open при юношите след великолепна победа с 6:1, 6:4 над Зангар Нурланули от Казахстан. 16-годишният български талант направи седем аса и цели 25 печеливши удара, като приключи мача за 1 час и 16 минути. Той ще играе на втори пореден финал на турнир от Големия шлем след титлата му на "Уимбълдън".

Иванов започна отлично мача и отбеляза два аса в първия гейм. След това той постигна ранен пробив. Последва оспорван гейм, който българинът измъкна, а серията му продължи с нов пробив и стигна до пет поредни спечелени гейма. Чак тогава съперникът му успя да се отчете на таблото, но малко след това първият сет бе приключил след около 25 минути игра.

Малко след този двубой Александър Василев пребори Мигел от Бразилия, като българинът загуби първия сет с 2:6, но след това бе категоричен, побеждавайки с 6:1 във втората част и успявайки да спечели с 6:0 третия сет, връзвайки „геврек“ на своя съперник.

Александър Василев имаше голям проблем с двойните грешки, като направи цели девет и имаше проблеми с вкарването на първия сервис, но успя да спечели 70 процента от точките разиграни на първото си подаване. Въпреки това той разгроми своя съперник във втория и третия сет и заслужено се класира на финал.

Редактор: Цветисиана Костова