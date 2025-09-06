iStock
Папа Лъв ХIV откри нов център за екологично обучение (ВИДЕО+СНИМКИ)
Празник на релси с БДЖ: Легендарният парен локомотив "Баба Меца" потегли за Фестивала на чесъна
Ливан одобри план за разоръжаване на "Хизбула"
Във Враца честват Деня на Съединението с почит към "Железния полк"
Километрични опашки към Гърция в първия от трите почивни дни
София отбеляза Денят на Съединението с почит към княз Александър Батенберг
Кой са победителите
По случай Съединението в Пловдив беше организиран традиционният маратон от град Съединение до Пловдив.
В събитието се включиха 147 участника. Те преминаха по пътя, по който е вървяла четата, превзела конака в Пловдив, свалила генера-губернатора и провъзгласила Съединението.
София отбеляза Денят на Съединението с почит към княз Александър Батенберг
При мъжете 22-километровата отсечка пробяга Исмаил Сиуюнджи от Варна, а при жените – Девора Аврамова от Стара Загора.
♦ По-късно тази вечер в Пловдив ще бъде кулминацията на националните чествания на празника. Мерките за сигурност в района ще бъдат изключително засилени заради данни за евентуални безредици, казаха за NOVA източници от службите за сигурност.
