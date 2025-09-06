По случай Съединението в Пловдив беше организиран традиционният маратон от град Съединение до Пловдив.

В събитието се включиха 147 участника. Те преминаха по пътя, по който е вървяла четата, превзела конака в Пловдив, свалила генера-губернатора и провъзгласила Съединението.

София отбеляза Денят на Съединението с почит към княз Александър Батенберг

При мъжете 22-километровата отсечка пробяга Исмаил Сиуюнджи от Варна, а при жените – Девора Аврамова от Стара Загора.

♦ По-късно тази вечер в Пловдив ще бъде кулминацията на националните чествания на празника. Мерките за сигурност в района ще бъдат изключително засилени заради данни за евентуални безредици, казаха за NOVA източници от службите за сигурност.