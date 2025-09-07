Уникален по рода си фестивал на въздушните балони превръща небето край Горна Оряховица в цветна феерия. За трети пореден ден събитието, което е първото по рода си за региона, привлича стотици желаещи да се издигнат на 30 метра височина и да видят света от птичи поглед. Освен полетите с балон, програмата включва атрактивни спортни прояви и средновековен лагер, които допълват преживяването за посетителите.

Въпреки огромния интерес, метеорологичните условия са се оказали предизвикателство за организаторите. „Малко над 300 души успяха да се качат в тези два дни, тъй като първия ден метеорологичните обстоятелства не бяха много подходящи“, обясни съорганизаторът и заместник-кмет на Горна Оряховица Даниел Божанков. Той уточни, че най-доброто време за издигане е сутрин, тъй като през последните две вечери се е появявал вятър след 19:00 часа, който е възпрепятствал полетите.

Поради близостта на летище Горна Оряховица, полетите на фестивала са само от тип „привързано издигане“. „Няма възможност да летят свободно, тъй като има забрана и от летището. Затова правим само така наречените издигания“, поясни Божанков. Това обаче не намалява емоцията за посетителите, много от които се качват на балон за първи път.

Сред ентусиастите има и гости от Белоградчик, откъдето са и екипите на балоните. Те обясняват, че обикновено летят там и в Кападокия заради уникалните природни образувания, но се радват на възможността да участват и в събитието край Горна Оряховица. Въпреки че свободни полети над региона не са възможни, мечтите остават. На въпроса дали му се иска да полети свободно над Велико Търново, един от организаторите отговори: „Разбира се, да, все още ми се иска“.

Фестивалът на балоните в Горна Оряховица ще продължи още няколко часа, давайки възможност на още желаещи да се докоснат до магията на летенето.