Градчето Нехапа отбеляза 103 години от традиционния си фестивал с уникално шоу. Участници, наричани „болерос“, хвърляха пламтящи топки от плат, напоен с бензин, пред бурно аплодираща публика.

Празникът почита вулканично изригване от 1658 г., когато местните вярвали, че светецът Херонимо се е сражавал с дявола, мятайки огнени кълба.

През 2019 г. фестивалът бе обявен за културно наследство от Министерството на културата на страната от Централна Америка.

🔥🇸🇻Cada 31 de agosto, el distrito de Nejapa, en San Salvador Oeste, se transforma en escenario de la Batalla de las Bolas de Fuego, una tradición declarada Bien Cultural y que este año alcanzó su celebración número 103. pic.twitter.com/YrYj2N7SuD — Canal 44 (@CANAL44TV) September 2, 2025

