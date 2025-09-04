Фестивалът в Нехапа пресъздава легендата за светеца Херонимо

Градчето Нехапа отбеляза 103 години от традиционния си фестивал с уникално шоу. Участници, наричани „болерос“, хвърляха пламтящи топки от плат, напоен с бензин, пред бурно аплодираща публика.

Празникът почита вулканично изригване от 1658 г., когато местните вярвали, че светецът Херонимо се е сражавал с дявола, мятайки огнени кълба.

През 2019 г. фестивалът бе обявен за културно наследство от Министерството на културата на страната от Централна Америка.

