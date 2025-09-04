-
Нов рекорд: Трима шотландски братя прекосиха Тихия океан за 139 дни (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Зашеметяваща гледка: НАСА засне от Космоса Северното сияние (ВИДЕО)
-
Изложба в Италия разкрива връзката между слуха и вкуса
-
„Новите известни”: Димитър Христов - момчето на баба, което промени българския TikTok
-
За колко продават най-скъпата къща в САЩ (ВИДЕО)
-
Китайско село-призрак се превърна в туристическа атракция
Фестивалът в Нехапа пресъздава легендата за светеца Херонимо
Градчето Нехапа отбеляза 103 години от традиционния си фестивал с уникално шоу. Участници, наричани „болерос“, хвърляха пламтящи топки от плат, напоен с бензин, пред бурно аплодираща публика.
Празникът почита вулканично изригване от 1658 г., когато местните вярвали, че светецът Херонимо се е сражавал с дявола, мятайки огнени кълба.
Рики Мартин ще изнесе концерт в Букурещ на 16 декември
През 2019 г. фестивалът бе обявен за културно наследство от Министерството на културата на страната от Централна Америка.
Редактор: Мария Барабашка
🔥🇸🇻Cada 31 de agosto, el distrito de Nejapa, en San Salvador Oeste, se transforma en escenario de la Batalla de las Bolas de Fuego, una tradición declarada Bien Cultural y que este año alcanzó su celebración número 103. pic.twitter.com/YrYj2N7SuD— Canal 44 (@CANAL44TV) September 2, 2025
Последвайте ни