Международната суперзвезда Рики Мартин ще изнесе концерт в Букурещ на 16 декември като част от световното си турне Ricky Martin Live 2025, съобщават организаторите, цитирани от Romania Insider.

Шоуто ще се проведе в зала Romexpo, където певецът ще представи високоскоростен, енергичен спектакъл, комбиниращ латински ритми с поп и световни музикални влияния.

Феновете ще имат възможност да чуят едни от най-големите му хитове – Livin’ la Vida Loca, She Bangs, María и The Cup of Life.

С продадени над 70 милиона албума по света, Рики Мартин се завръща в Румъния след предишни концерти, събрали големи аудитории. Организаторите обещават шоуто да подчертае репутацията му като „един от най-динамичните изпълнители на живо от своето поколение“.

Редактор: Мария Барабашка