Стинг е бил заведен на съд от бившите си колеги от групата „The Police” за предполагаеми пропуснати авторски права от хита „Every Breath You Take”. В иска, подаден във Върховния съд в Лондон, китаристът Анди Съмърс и барабанистът Стюарт Коупленд твърдят, че никога не са получили авторски права за сингъла от 1983 г. Двамата също така посочват, че никога не са били възнаградени финансово за своя принос в написването на песента.

Делото е вписано под категория „общи търговски договори и споразумения”. Стинг фигурира като ответник под истинското си име, Гордън Матю Съмър, заедно с компанията си Magnetic Publishing Ltd., предаде в. „Гардиън“.

Над 1000 музиканти издадоха „тих албум“ в знак на протест срещу изкуствения интелект

► Групата "The Police" е създадена през 1977 г. и достига до първото място в музикалните класации в САЩ с "Every Breath You Take", която е част от петия и последен албум на групата - "Synchronicity". Това е най-продаваният сингъл в САЩ през 1983 г., петият най-продаван за десетилетието и е използван в песента на Пъф Деди и Фейт Евънс "I'll Be Missing You".

► "Тhe Police" имат завидни успехи в класациите и с парчетата "Roxanne", "Every Little Thing She Does is Magic" и "Don’t Stand So Close to Me", преди да се разпадне през 1984 г. По-късно The Police се събират по многобройни поводи, като през 2023 г. стартират официален TikTok акаунт, за да отбележат 40-годишнината на "Synchronicity".

Представител на 73-годишния изпълнител отрече, че съдебното дело е свързано с Every Breath You Take, но не даде подробности по случая, съобщи The Sun. През 2021 г. Стинг обясни, че съжалява за реформирането на триото през 2007 г., наричайки последвалото турне „упражнение по носталгия“.

В свои изявления изпълнителят е заявявал многократно, че предпочита да бъде самостоятелен изпълнител, защото това му дава „пълна свобода“. „Въпросът изобщо не е в сила или власт, а в това да създаваш точно такава музика, която ти се струва подходяща за теб самия“, каза той.

Стинг - музикалният гений на 72 (ГАЛЕРИЯ)

През юни Стинг изпълни най-големите си хитове на фестивала Isle of Wight, включително „Message in a Bottle“, „An Englishman in New York“, „Walking on the Moon“ и „Fragile“. По-рано тази година той участва и на благотворителния концерт FireAid в Ингълууд, Калифорния.

► Съмър не е първият изпълнител, който продава каталога с творчеството си. През 2020 година Боб Дилън продаде целия си каталог от 600 песни, включително "Blowin’ in the Wind" и "Knockin’ on Heaven’s Door", на Universal за почти 400 милиона долара, поставяйки еталон в индустрията за бъдещи сделки.

► Същият ход предприе и Брус Спрингстийн. Той продаде целия си каталог с песни на Sony Music в сделка на стойност 500 милиона долара, а наследниците на Дейвид Боуи сключиха сделка за 250 милиона долара с Warner Music.

► Стинг продаде целия си каталог с песни през 2022 година. Изпълнителят сключи сделка с Universal на приблизителна стойност от 300 млн. долара, превръщайки се в поредния изтъкнат музикант, който се възползва от дългогодишната си успешна кариера.

