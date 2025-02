Над 1000 музиканти, сред които Кейт Буш, Ани Ленъкс и Деймън Албърн, издадоха тих албум в знак на протест срещу предложените промени в британския закон за авторското право, свързани с изкуствения интелект. Според тях те ще узаконят кражбата на музика. „Is This What We Want“, включващ записи на празни студия и пространства за изпълнение, е част от нарастващия отпор срещу плановете на правителството.

Писатели и музиканти също осъдиха предложенията като „дарение на едро“ на Силициевата долина в писмо до вестник „Таймс“, предаде АФП.

Сред подписалите го са още Пол Маккартни, Елтън Джон, Ед Шийран, Дуа Липа и Стинг, както и писателите Казуо Ишигуро, Майкъл Морпурго и Хелън Филдинг.

В много рядък ход британските вестници също изразиха своята загриженост. Те започнаха кампания „Да бъдем справедливи“, включваща реклами на първа страница на почти всички национални ежедневници, придружени от редакционна статия от вътрешната страна на вестниците.

Лейбъристкото правителство на министър-председателя Киър Стармър обмисля да преразгледа закона, за да позволи на компаниите за ИИ да използват съдържанието на създателите в интернет, за да подпомогнат разработването на своите модели, освен ако притежателите на права не откажат. Творците обаче твърдят, че отказът ще бъде труден и обременителен.

Организаторът на албума Ед Нютън-Рекс заяви, че музикантите са „единни в цялостното си осъждане на този зле обмислен план“. „Предложението на правителството ще предаде безплатно труда на музикантите в страната на компаниите за ИИ, позволявайки на тези компании да използват труда на музикантите, за да ги конкурират“, каза той.

„Това е план, който не само ще бъде катастрофален за музикантите, но и е напълно ненужен. Обединеното кралство може да бъде лидер в областта на ИИ, без да захвърля водещите си в света творчески индустрии“, добави Нютън-Рекс.

Редактор: Виктория Гетова