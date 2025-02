В четвъртък аукционната къща „Кристис“ откри първата си продажба, посветена на произведения, създадени с помощта на изкуствения интелект, и предизвиква гнева на голяма част от арт общността, съобщава АФП. Аукционът включва около двадесет произведения и ще се проведе онлайн до 5 март. „Кристис“, подобно на конкурента си „Сотбис“, вече е предлагала предмети, създадени с помощта на ИИ, но досега не бе посвещавала цял търг на тази нова ниша в изкуството.

„ИИ става все по-разпространен в ежедневието ни“, посочва Никол Джайлс, директор продажби на дигитално изкуство в аукционната къща. „Все повече хора разбират процеса и технологията зад ИИ и в резултат на това по-бързо го оценяват в творчески контекст“, добавя той.

Пускането на платформата ChatGPT през ноември 2022 г. промени представата на хората за ИИ и откри нови възможности за използването му от възможно най-широка аудитория. Много модели на изкуствен интелект вече могат да генерират рисунка, анимирано изображение или изображение, което наподобява снимка, само чрез написването на кратки инструкции в платформата.

Един от акцентите в разпродажбата на „Кристис“ е „Появяващи се лица“ (оценена на около 250 000 щатски долара) на американския художник Пиндар Ван Арман – серия от девет картини, резултат от използването на два модела на ИИ.

