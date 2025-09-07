Сто украински деца на военни инвалиди и на загинали войници от Одеса и региона ще бъдат на едноседмична почивка в България за сметка на българската държава, това съобщи специално за БТА генералният консул на България в Одеса Светослав Иванов.

Стоте деца ще почиват в базите на Министерството на образованието и науката (МОН) в България. На заседание на правителството е взето решение да бъдат приети още 50 деца в базата на министерството на отбраната и около 50-60 деца в базата на Министерството на труда и социалната политика, тоест над 200 деца на украински военни инвалиди и на загинали от Одеса и Одеска област ще почиват на българското Черноморие, каза Светослав Иванов.

Като генерален консул съм изключително горд, че през тази година България наистина осъществи една много сериозна подкрепа на децата в Украйна, тъй като те са най-уязвимата част от украинското общество, които са пострадали вследствие на продължаващата четвърта година война, сподели още дипломатът ни.

По негова информация идеята за тази акция се е родила в началото на юни месец, когато към него се е обърнала представителката на омбудсмана на Украйна в Одеска област Мария Попова.

"Нямах ясна представа как това да се осъществи веднага, дадох ѝ положителен отговор, че ще направим всичко необходимо България да може да приеме 100-150 деца на военни инвалиди и на загинали воини. Макар че през юни месец вече беше тръгнал сезонът и беше много трудно в България да се реализира за самия сезон. Отговорих на Мария Попова, че това може да стане в края на сезона, през месец септември", разказа още Светослав Иванов.

"За мой голям късмет през юни в Одеса се проведе срещата на върха на представители на десет държави от Югоизточна Европа. Българската делегация беше водена от министър-председателя Росен Желязков. В разговор с него споделих тази идея, той я прие много радушно, имахме вече изграден план", подчерта Иванов.

Както съобщи още генералният ни консул през тази година България приема общо 450 деца от Одеса и Одеска област за сметка на българския бюджет.

"Това са около 210 деца на военни инвалиди и на загинали войници. И още 240 деца от български произход чрез МОН на България участваха в различни програми и образователни маршрути", каза той.

По информация на представителката на омбудсмана на Украйна в Одеска област Мария Попова, тяхната канцелария извършва дейност по девет насоки в защитата на правата на човека и една от главните е защитата на военните и техните деца.

"В рамките на тази дейност се роди една идея на канцеларията на омбудсмана да се обърнем към генералния консул на България в град Одеса да съдейства за осъществяването ѝ. Поднасяме благодарност на генералния консул в лицето на цяла България за това, че тази инициатива стана възможна да се реализира. И ето, 100 деца от Одеса и Одеска област тръгват на едноседмична почивка в България. Това е една възможност поне малко да си отпочинат от тревогите и атаките и да усетят подкрепата и на Украйна, и на нашия международен партньор България, която ни подкрепя по време на военната инвазия", сподели Мария Попова.

Тя също така изказа специална благодарност на кметството на град Одеса, което много сериозно взаимодейства с канцеларията на омбудсмана по въпроса на защитата на правата на човека.

"Когато се обърнахме към кметството, че има такава категория деца и може ли да подпомогнат и да осигурят транспорта, получихме пълна подкрепа. Одеското кметство пое осигуряването на два автобуса до България и обратно", каза Мария Попова.

