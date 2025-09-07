Българският пилот Никола Цолов завърши на второ място в последното състезание за сезона във Формула 3. По този начин той си гарантира и второто място в крайното класиране за сезона, предаде Gong.bg . Младият състезател победи своя съотборник в Кампос Мари Боя, който завърши девети на пистата "Монца".

Цолов стартира от пета позиция, като остана единствено зад другия си съотборник Тасанапол Интрапувашак, който записа своята трета победа за сезона.

С този двоен успех, плюс деветото място на Боя Кампос, си гарантира титлата при отбори, побеждавайки Трайдънт в самия край на сезона. Техните пилоти Ноа Стрьомщед и Рафаел Камара завършиха съответно пети и шести, а Чарли Вурц отпадна.

На подиума се качи още Ноел Леон, който в самия край успя да се пребори със стартиралия от полпозишъна Брад Бенавидес. Американецът остана четвърти.

Редактор: Дарина Методиева