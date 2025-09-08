Измерване на средната скорост, без изключения за движение в аварийната лента, затягат се правила за тротинетки, пешеходци и технически прегледи. Идеята е ясна: повече сигурност. Но юристи алармират, че реформата крие риск от произвол, нарушаване на презумпцията за невиновност и накърняване на правата на гражданите. Темата коментираха в ефира на “Социална мрежа” по NOVA NEWS Красимир Георгиев, председател. на Асоциацията за квалификация на автомобилистите и адвокатът Елица Буенова.

“Дълги години се говори за приемане на тази средна скорост. Имахме достатъчно време да я дъвчем. Сега другите държави се отказват от нея, защото, когато шофираш, можеш да спреш да изпиеш едно кафе, след което да продължиш и така няма как да превишиш скоростта. Това, което на мен ми направи впечатление, след като обявиха отсечките, е че в България са предприели по-различен подход, който може да доведе до нови проблеми, свързани с изчисляването на средната скорост”, смята адвокат Буенова.

“За мен отсечките са изключително малко”, допълни тя. Според нея е проблем, че знаем кои са. “Отделно тези отсечки са на много малко разстояние. Колкото е по-къса отсечката, толкова една секунда има значение върху средната скорост. Според мен това ще породи проблеми, но лично приветствам приемането на всякакви промени, свързани със затягането на мерките”, коментира тя.

“Под общ знаменател поставяме и джигитите, и тези, които неволно превишават скоростта. Джигит ли е този, който при едно абсолютно излишно ограничение от 40 км/ч кара със 70? Ясно е на всички защо този знак е сложен. Нормално ли е да караш с 80 км/ч на Брюксел и изведнъж след 50 метра - с 40. Всичко в нашата организация на движението е анормално”, сподели Георгиев.

“Истината е, че наново залагаме на санкцията - да изненадаме нарушителя вместо да заложим на превенцията, да работим с хората и да ги накараме да разберат, че неоправдано високата скорост е пагубна”, заключи той.

