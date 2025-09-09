Мерките за неотклонение на задържаните за побоя на шефа на полицията в Русе директора на полицията в Русе Николай Кожухаров трябва да се преразгледат. Около това мнение се обединиха бившият директор на Националната следствена служба Бойко Найденов и Андрей Янкулов от Антикорупционен фонд в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS. Те коментираха новите видеозаписи от инцидента, разпространени от организацията „Българските елфи". Според тях, тези кадри потвърждават версията на един от задържаните младежи.

Бойко Найденов изрази мнение, че за да се гарантира безпристрастност, разследването трябва да бъде преместено от Русе.

Бившият зам.-кмет на Варна е получил заплахи за живота си

Двамата коментираха и информацията, че ключовият свидетел по разследването срещу кмета на Варна Благомир Коцев – бившият му заместник Диан Иванов, е получил заплахи за живота си.

„За мен това е един изключително скандален случай“, заяви Андрей Янкулов. „Това, че има човек, който излиза публично и казва, че спрямо него е бил упражнен натиск, за да дава някакви показания, и институциите това не ги интересува – това е абсолютно недопустимо. Основната функция на едно разследване е да се разкрие обективната истина, а не някой да бъде обвинен или тикнат в ареста“, допълни експертът.

Според Бойко Найденов прокуратурата е била длъжна да реагира незабавно. „Още в момента, в който той излезе публично и отказа показанията си, беше абсолютно задължително да бъде преразпитан пред съдия. Ако е имало натиск, това е престъпление, извършено от служителите на комисията. Ако няма такова нещо, то той извършва клеветнически твърдения. Всичко това трябваше да бъде установено до момента от прокуратурата“, категоричен беше Найденов.

