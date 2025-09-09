Молдовският президент Мая Санду заяви пред евродепутатите, че Русия прилага „неограничена“ намеса, за да се опита да върне страната ѝ под своето влияние на ключовите парламентарни избори този месец.

„На 28 септември 2025 г. Молдова ще проведе най-важните избори в своята история“, каза Санду в реч пред Европейския парламент в Страсбург. „Днес сме изправени пред неограничена хибридна война в мащаб, невиждан преди пълната инвазия в Украйна – целта на Кремъл е ясна: да завземе Молдова чрез изборните урни, да я използва срещу Украйна и да ни превърне в отправна точка за хибридни атаки в Европейския съюз“, обясни тя.

Санду и нейните европейски съюзници многократно са обвинявали Москва в опити да дестабилизира бившата съветска република с население от 2,6 милиона души, разположена между разкъсваната от войната Украйна и Румъния, членка на ЕС и НАТО, предаде АФП.

Дания поема председателството на ЕС със заявка за разширяване

Като яростен критик на Русия, особено от началото на нейната инвазия в Украйна през 2022 г., Санду насочи Молдова към официални преговори за присъединяване към ЕС, които започнаха през юни 2024 г.

„Нашият европейски път не е само въпрос на ценности, а е въпрос на оцеляване, и именно защото сме напреднали значително по този път, Русия разгърна своя арсенал от хибридни атаки срещу нас, Бойното поле са нашите избори“, подчерта молдовският президент.

Санду описа подробно редица предполагаеми руски тактики, от незаконно финансиране с криптовалути, през дезинформационни кампании в социалните мрежи, до пряко купуване на гласове.

Редактор: Емил Йорданов