Голям горски пожар в Калифорния застрашава вековни гигантски секвои, някои на възраст над 2000 години, предаде ДПА. Пожарът "Гарнет" е достигнал в понеделник гора, намираща се на около 300 километра югоизточно от Сан Франциско. В нея растат около 165 гигантски секвои. Пожарът бушува в Националнаия парк "Сиера" вече повече от две седмици.

През последните дни са инсталирани пръскачки, които поддържат влажна средата около дърветата, а някои от стволовете са обвити с пожароустойчиво фолио. Освен това е премахната суха растителност в близост до дърветата.

Въпреки това според горски служители вчера някои дървета са се запалили. Пожарникари със специално оборудване са били изпратени към района, за да поставят пламъците под контрол.

Гигантските секвои растат само в планинската верига Сиера Невада, достигайки възраст до 3400 години и височина над 80 метра. Тяхната дебела кора, която може да е до 46 см, ги прави устойчиви на огън, като всъщност се нуждаят от огън, за да се размножават.

Пожарът "Гарнет" избухна на 24 август след удар от мълния и оттогава започна да се разпространява. В Калифорния в момента бушуват десетки пожари с различен мащаб. Един от тях през януари в Лос Анджелис предизвика огромни щети, като 16 000 сгради изгоряха и 31 души загинаха.

Редактор: Станимира Шикова