-
След инцидента с АТВ в „Слънчев бряг”: Говорят родителите на обвинения Никола Бургазлиев
-
Адвокатът на Никола Бургазлиев: Прокуратурата го осъди без съд и присъда
-
Десетки контейнери паднаха от товарен кораб в пристанището на Лонг Бийч
-
"Хамас" обяви шестима свои членове за загинали при израелската атака в Доха
-
Дете загина, затиснато от самоделно направено превозно средство
-
Протестиращи в Непал нападнаха и подпалиха сградата на парламента (СНИМКИ+ВИДЕО)
Огънят гори между селата Младиново, Костур и Лисово
Пожарът в Сакар се разрасна и обхвана близо 13 000 декара. Огънят гори между селата Младиново, Костур и Лисово.
Гасенето е трудно, тъй като пожарът е в труднодостъпни местности. Три от фронтовете са овладени, днес се работи само откъм село Лисово, където все още има тлеещи огнища.
Големият пожар в Сакар: Стихията обхвана над 8000 декара гори и пасища
„Остана фронтът от село Лисово, който не е затворен откъм село Лисово. Ще градим просека с тежка верижна машина. На терен са 13 екипа с около 59 огнеборци”, заяви Митко Чакалов, директор на ОДПБЗН-Хасково.
Той увери, че и с доброволците, има достатъчно хора, които да гасят.
Последвайте ни