Пожарът в Сакар се разрасна и обхвана близо 13 000 декара. Огънят гори между селата Младиново, Костур и Лисово.

Гасенето е трудно, тъй като пожарът е в труднодостъпни местности. Три от фронтовете са овладени, днес се работи само откъм село Лисово, където все още има тлеещи огнища.

Големият пожар в Сакар: Стихията обхвана над 8000 декара гори и пасища

„Остана фронтът от село Лисово, който не е затворен откъм село Лисово. Ще градим просека с тежка верижна машина. На терен са 13 екипа с около 59 огнеборци”, заяви Митко Чакалов, директор на ОДПБЗН-Хасково.

Той увери, че и с доброволците, има достатъчно хора, които да гасят.