Областният управител на Плевен Николай Абрашев е освободен от поста си, научи NOVA.

В края на август премиерът Росен Желязков „показа жълт картон" на Абрашев и обяви, че държавата поема контрола над водната криза в града.

Безводието в Плевен: Премиерът вдигна жълт картон на областния управител, експерти на МРРБ тръгват на проверка (ОБЗОР)

„Давам много ясен двуседмичен срок за по-добра координация. В противен случай ще има и персонални промени. Координацията между местната и централната власт трябва да бъде подобрена. Нека това се счита за жълт картон на областния управител”, заяви тогава Желязков.

Абрашев отговори, че ако министър-председателят му поиска оставката, той е готов да я подаде.