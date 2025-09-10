В края на Бронзовата епоха хората в земите на днешна Великобритания организирали грандиозни празненства, за които донасяли животни от различни краища на острова, показва ново изследване.

Анализ на животински кости от шест „мидена“ — огромни купчини отпадъци, запазени в Англия — разкрива, че във всяко място са били консумирани различни животни: овце, свине или говеда, местни или доведени отдалеч. Най-голямото находище в Потърн съдържа около 15 милиона костни фрагмента от пиршества.

По думите на археолозите тези празници не били само за храна – те укрепвали социалните връзки, изграждали нови икономически мрежи и помагали на общностите да се справят с климатични и икономически сътресения, съобщава „Гардиън“.

Изследователите предполагат, че в прехода между Бронзовата и Желязната епоха може да е имало „епоха на пируването“, уникална за праисторията на Британия.

Редактор: Дарина Методиева