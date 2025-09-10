Полският министър-председател Доналд Туск заяви днес, че е поискал от НАТО да започне консултации съгласно член 4 от договора на алианса, след като Полша свали 19 дрона в своето въздушно пространство вследствие на това, което той нарече "мащабна провокация" от страна на Русия.

Руската държавна информационна агенция "РИА Новости" цитира руски дипломат, който нарича обвиненията за навлизането на дрововете "неоснователни" и казва, че Полша не е предоставила никакви доказателства, че свалените безпилотни апарати са от руски произход.

Няколко европейски официални представители описаха навлизането на дроновете като умишлено и като знак за ескалация от страна на Русия.

► Какво гласи член 4?

Член 4 гласи, че членовете на Организацията на Северноатлантическия договор ще се консултират помежду си, когато някой от тях прецени, че неговата територия, политическа независимост или сигурност са застрашени. Съгласно член 4 дискусиите в Северноатлантическия съвет – основният политически орган на НАТО, могат потенциално да доведат до някаква форма на съвместно решение или действие.

От създаването на НАТО през 1949 г. член 4 е бил приложен седем пъти, като последният път е през февруари 2022 г., когато България, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словакия поискаха консултации след руската инвазия в Украйна.

През ноември 2022 г. посланиците на НАТО проведоха извънредно заседание, след като при ракетен удар бяха убити двама души в Полша и това предизвика тревога в целия свят, че войната може да се разпространи в съседните страни.

► Какво представлява член 5?

Ако се установи, че Русия е нападнала територията на държава членка, фокусът ще се премести към член 5, който е крайъгълният камък на учредителния договор на НАТО.

Алиансът е създаден през 1949 г. с американската армия като мощна опора, основно за да се противопостави на Съветския съюз и неговите сателити от Източния блок по време на Студената война.

Уставът постановява, че "страните се съгласяват, че въоръжено нападение срещу една или повече от тях в Европа или Северна Америка се счита за нападение срещу всички тях".

► Как войната в Украйна може да предизвика прилагането на член 5?

Тъй като Украйна не е членка на НАТО, пълномащабната инвазия на Русия през февруари 2022 г. не задейства член 5, въпреки че Съединените щати и други държави членки се притекоха на помощ, предоставяйки военна и дипломатическа подкрепа на Киев.

► Автоматично ли е прилагането на член 5?

Не. След атака срещу държава членка, останалите се събират, за да определят дали са съгласни да я разглеждат като ситуация по член 5.

Няма ограничение колко време могат да продължат тези консултации и експертите казват, че формулировката е достатъчно гъвкава, за да позволи на всяка държава членка да реши доколко да реагира на въоръжена агресия срещу друга.

Член 5 е бил активиран веднъж досега заради САЩ в отговор на атаките с отвлечени самолети на 11 септември 2001 г. срещу Ню Йорк и Вашингтон.

Редактор: Емил Йорданов