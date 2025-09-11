Случаят с побоя над полицейския началник в Русе повдигна редица въпроси и сблъска гледни точки. Темата в „Здравей, България” коментираха и политолозите Стойчо Стойчев и Милен Любенов.

Според Любенов ръководството на МВР „само си е направило казуса”. „Нямаше да се стигне до това, ако не беше тази пресконференция в началото, която политизира прекалено случая. А след като излезе и видеозаписът от инцидента, вече всичко се превърна в политически въпрос".

Той подчерта, че не е работа на министъра да коментира кой е ударил първи. Това е работа на разследващите органи, а министъра трябва да се грижи за „общите работи във ведомството”, изрази мнение политологът.

И беше категоричен, че това е един хулигански случай, който не трябва да се преекспонира прекалено.

Подобно мнение изрази и колегата му Стойчев. „Със сигурност случаят се преекспонира в политически аспект. От чисто обществена гледна точка – той може да бъде в центъра на внимание. Защото всякакви случаи на такива побои, независимо над кого са – са притеснителни. Но фокусирането на политиците върху този проблем показва, че се готви нов политически сезон, за който просто няма просто теми, по които да се говори съдържателно”.

По думите му това не е случай, за който трябва да се иска оставката на министъра. „Поне не заради самия инцидент. Въпросът е как реагира системата и дали има пропуски в професионалното ръководство, не в политическото”.

