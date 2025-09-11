Снимка: iStock
-
Експерт: COVID-19 продължава да еволюира
-
Д-р Георги Миндов: Младите лекари не искат да работят в отдалечени населени места
-
Салмонела във вегански шоколад: 477 предупреждения за месец за опасни храни в Европа
-
Силви Кирилов: Въвеждаме стимули за медици в малките населени места
-
Проф. Ива Христова: COVID-19 атакува отново, ръстът на заразените е с 30% на седмица
-
Фитотерапия: Билките в помощ на здравето (ВИДЕО)
Колкото по-рано усвоим този начин на живот, толкова по-добре, смята специалистът Жасмина Гевезиева
Все по-често думата „дълголетие“ излиза от сферата на философията и навлиза в медицината. Ново течение в здравеопазването в Европа и по света предлагат не просто лечение на болести, а профилактика, превенция и удължаване на активните години живот. Това е нова ера в медицината, в която акцентът пада върху клетъчното здраве, метаболизма и начина, по който живеем – с цел да отложим стареенето и да запазим качеството на живот. Темата коментираха в ефира на “Социална мрежа” по NOVA NEWS Жасмина Гевезиева, специалист по хранене и превенция и д-р Веселин Гаврилов, специалист по интегративна медицина и консултант в клиники по дълголетие.
“Дълголетието не са само годините, изживян живот, а години живот, които ще изживеем в здраве. Това са години, в които можем да вършим нещата, които харесваме и ни карат да се чувстваме щастливи”, обясни д-р Гаврилов.
“Колкото по-рано усвоим този начин на живот, толкова по-добре”, добави Гевезиева.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Ивайла Митева
Последвайте ни