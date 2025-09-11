Все по-често думата „дълголетие“ излиза от сферата на философията и навлиза в медицината. Ново течение в здравеопазването в Европа и по света предлагат не просто лечение на болести, а профилактика, превенция и удължаване на активните години живот. Това е нова ера в медицината, в която акцентът пада върху клетъчното здраве, метаболизма и начина, по който живеем – с цел да отложим стареенето и да запазим качеството на живот. Темата коментираха в ефира на “Социална мрежа” по NOVA NEWS Жасмина Гевезиева, специалист по хранене и превенция и д-р Веселин Гаврилов, специалист по интегративна медицина и консултант в клиники по дълголетие.

“Дълголетието не са само годините, изживян живот, а години живот, които ще изживеем в здраве. Това са години, в които можем да вършим нещата, които харесваме и ни карат да се чувстваме щастливи”, обясни д-р Гаврилов.

“Колкото по-рано усвоим този начин на живот, толкова по-добре”, добави Гевезиева.

Редактор: Ивайла Митева