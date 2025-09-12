Често искаме да освежим дома си, но нямаме време или бюджет за голям ремонт. В рубриката „Живей красиво“ показваме как с малко усилия, няколко лесни стъпки и без скъпи материали можем сами да направим бързи козметични промени. Тези дейности не изискват специални умения, а променят пространството, като го правят по-уютно, красиво и подредено.

Ето няколко лесни и креативни идеи за бързи козметични ремонти у дома:

1. Разместване на картини и запълване на дупки в стените

Един от най-лесните начини да освежите интериора е като разместите картините и декорациите по стените. Новата подредба веднага променя усещането в стаята и създава динамика. Често обаче след това остават малки дупки, които развалят общия вид.

„Живей красиво”: Как да подготвим децата за учебната година

Решението: Най-бързото решение е готова шпакловка. Нанесете я с малка шпатула, изравнете и след като изсъхне, стената е готова за ново окачване или боядисване.

2. Боядисване на акцентна стена

Ако искате да внесете цвят и настроение, изберете една стена и я боядисайте в различен цвят. Тази малка промяна веднага преобразява пространството и го прави по-живо.

Съвет: Залепете тиксо по крайщата, за да получите чисти и прави линии.

Необходими материали: Латексова боя, валяк, четка, тиксо за боядисване, найлон за пода.

3. Смяна на силикон в баня или кухня

Старият силикон около мивката или ваната често пожълтява и събира мухъл. Подмяната му ще донесе свеж и чист вид само за няколко часа.

Как да го направите: С ножче премахнете внимателно стария силикон. Почистете добре повърхността и нанесете нов санитарен силикон с помощта на силиконов пистолет.

Необходими материали: Ножче, силиконов пистолет, санитарен силикон, домакинска хартия за почистване.

4. Освежаване на металните дръжки

Металните дръжки на вратите често събират отпечатъци.

Как да ги почистите: Почистете ги със смес от малко оцет и вода. След това минете повърхността с капка бебешко олио. Така те остават лъскави и защитени за по-дълго време.

Необходими материали: Оцет, вода, бебешко олио, мека кърпа.

5. Смяна на дръжки на шкафове и чекмеджета

Само с няколко завъртания на отвертката можете да придадете напълно нов облик на кухнята или шкафа в коридора.

Идеята: Изберете нови дръжки в стил, който подхожда на вашия интериор. Ефектът е моментален.

Необходими материали: Отвертка, нови дръжки, винтове.

6. Изправяне на скърцащи и провиснали врати

За скърцащи панти: Достатъчно е да нанесете капка машинно масло и да раздвижите вратата няколко пъти. Неприятният звук ще изчезне. Необходими материали: Машинно масло и парче плат.

За провиснали вратички на шкаф: Ако вратичката не се затваря плътно, леко стегнете винтовете на пантите. Ако това не помогне, сложете малко парче хартия или картон под винта, за да компенсирате луфта. Необходими материали: Отвертка, винтове, парче хартия или картон.

7. Скриване на кабели

Разхвърляните кабели около телевизора или компютъра често развалят подредения вид на стаята.

Решението: Използвайте кабелни канали или кутии, които лесно се монтират и подреждат всичко. Резултатът е чисто и приятно пространство.

Необходими материали: Кабелен канал или кутия, ножица или нож за рязане, винтове или двойно залепваща лента.

8. Премахване на миризми от миялната машина

За да освежите вътрешността на съдомиялната и да премахнете неприятните миризми:

Как да го направите: Сложете чаша с оцет на горната решетка и пуснете кратка програма.

Необходими материали: Оцет и чаша.

Повече гледайте във видеото.