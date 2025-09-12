-
Кои трикове и съвети могат да освежат мебелите и стените лесно и ефективно
Често искаме да освежим дома си, но нямаме време или бюджет за голям ремонт. В рубриката „Живей красиво“ показваме как с малко усилия, няколко лесни стъпки и без скъпи материали можем сами да направим бързи козметични промени. Тези дейности не изискват специални умения, а променят пространството, като го правят по-уютно, красиво и подредено.
Ето няколко лесни и креативни идеи за бързи козметични ремонти у дома:
1. Разместване на картини и запълване на дупки в стените
Един от най-лесните начини да освежите интериора е като разместите картините и декорациите по стените. Новата подредба веднага променя усещането в стаята и създава динамика. Често обаче след това остават малки дупки, които развалят общия вид.
„Живей красиво”: Как да подготвим децата за учебната година
Решението: Най-бързото решение е готова шпакловка. Нанесете я с малка шпатула, изравнете и след като изсъхне, стената е готова за ново окачване или боядисване.
2. Боядисване на акцентна стена
Ако искате да внесете цвят и настроение, изберете една стена и я боядисайте в различен цвят. Тази малка промяна веднага преобразява пространството и го прави по-живо.
Съвет: Залепете тиксо по крайщата, за да получите чисти и прави линии.
Необходими материали: Латексова боя, валяк, четка, тиксо за боядисване, найлон за пода.
3. Смяна на силикон в баня или кухня
Старият силикон около мивката или ваната често пожълтява и събира мухъл. Подмяната му ще донесе свеж и чист вид само за няколко часа.
Как да го направите: С ножче премахнете внимателно стария силикон. Почистете добре повърхността и нанесете нов санитарен силикон с помощта на силиконов пистолет.
Необходими материали: Ножче, силиконов пистолет, санитарен силикон, домакинска хартия за почистване.
4. Освежаване на металните дръжки
Металните дръжки на вратите често събират отпечатъци.
Как да ги почистите: Почистете ги със смес от малко оцет и вода. След това минете повърхността с капка бебешко олио. Така те остават лъскави и защитени за по-дълго време.
Необходими материали: Оцет, вода, бебешко олио, мека кърпа.
5. Смяна на дръжки на шкафове и чекмеджета
Само с няколко завъртания на отвертката можете да придадете напълно нов облик на кухнята или шкафа в коридора.
Идеята: Изберете нови дръжки в стил, който подхожда на вашия интериор. Ефектът е моментален.
Необходими материали: Отвертка, нови дръжки, винтове.
6. Изправяне на скърцащи и провиснали врати
За скърцащи панти: Достатъчно е да нанесете капка машинно масло и да раздвижите вратата няколко пъти. Неприятният звук ще изчезне. Необходими материали: Машинно масло и парче плат.
За провиснали вратички на шкаф: Ако вратичката не се затваря плътно, леко стегнете винтовете на пантите. Ако това не помогне, сложете малко парче хартия или картон под винта, за да компенсирате луфта. Необходими материали: Отвертка, винтове, парче хартия или картон.
7. Скриване на кабели
Разхвърляните кабели около телевизора или компютъра често развалят подредения вид на стаята.
Решението: Използвайте кабелни канали или кутии, които лесно се монтират и подреждат всичко. Резултатът е чисто и приятно пространство.
Необходими материали: Кабелен канал или кутия, ножица или нож за рязане, винтове или двойно залепваща лента.
8. Премахване на миризми от миялната машина
За да освежите вътрешността на съдомиялната и да премахнете неприятните миризми:
Как да го направите: Сложете чаша с оцет на горната решетка и пуснете кратка програма.
Необходими материали: Оцет и чаша.
Повече гледайте във видеото.
