Омбудсманът сезира министрите на вътрешните работи и на здравеопазването заради увеличение на жалбите за фалшиво положителни резултати от полеви тестове за наркотици. Само за последния месец те са над 60. Според Велислава Делчева масово използваните от МВР полеви изследвания тип DrugTest 5000 често дават фалшиво положителни резултати. Тя допълва още, че тестовете са само част от проблема, защото при положителна проба шофьорът може да бъде задържан за 24 часа, а книжката му да бъде отнета. Кръвните проби пък излизат прекалено бавно. У нас все още има едва четири лаборатории за кръвни проби, като три са в София, а една е във Варна.

Темата коментираха адвокат Силвия Петкова и Николай Костов - председател на Асоциацията на собствениците на аптеки, в „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Петкова каза, че резултатите от пробите във ВМА – Варна се бавят повече от една година поради липса на ресурс – техника и токсиколози.

По темата за изготвяне на списък с лекарства, които реагират като наркотици на полевите тестове, Петкова каза, че такава информация би била полезна, но това няма да доведе до намаляване на фалшиво положителните проби. Тя допълни, че има лекарства, които пациентите не могат да заместят и със сигурност ще дадат положителен резултат на полевия тест.

Костов смята, че изговянето на такъв списък е добра идея. Той посочи, че има лекарства, които имат заместители, но има и такива, които нямат.

Той допълни, че DrugTest 5000 се използва в целия Европейски съюз.

