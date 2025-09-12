Проверка на Просветното министерство установи, че в УНСС са приети близо 1500 студенти повече спрямо отпуснатите места по държавна поръчка за миналите две учебни години. За да бъде решен проблемът, студентите ще бъдат прехвърлени в платена форма на обучение, като разликата в студентските такси ще бъде за сметка на учебното заведение. От университета отказаха да коментират темата на този етап, защото готвят становище към МОН.

„Направихме проверка - потвърди се, че са надвишили приема. Не е с много, не е огромно нарушение. Вчера видях статии, че едва ли не ще се отнеме акредитацията - няма да се отнема. Не е съразмерно за едно такова нарушение. Сега проблемът е, че веднъж приели ги при тези условия - университетът не може да им събере по-високи такси. Загубите ще са за бюджета на университета. Имах разговор с ректора - той ме увери, че това повече няма да се повтори”, заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Данните на МОН сочат, че за учебната 2023-2024 година утвърденият прием за УНСС е с общо 2566 места. За същата учебна година броят на класираните от университета студенти надвишава приема с 776 бройки. За учебната 2024-2025 година утвърденият прием е с общо 2570 места. За същата учебна година броят на класираните от университета студенти надвишава приема с 691 бройки.