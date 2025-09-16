Кметът на София Васил Терзиев присъства на откриването на кампанията за пътна безопасност: „На пътя няма рестарт“. На събитието Терзиев подчерта, че улиците на София не са писта и трябва да бъдем отговорни зад волана.

„Много важна е личната отговорност на хората. Всеки, който сяда в колата, трябва да знае, че сяда в нещо, което тежи един-два тона и може да предизвика големи щети или да отнеме животи. За това е изключително важно да бъдеш отговорен, когато седнеш зад волана, да караш със съобразена скорост, да не употребяваш наркотици и алкохол. Ако човек не цени живота си и живота на другите, много трудно е да се опазим. Важно е всеки един да има самосъзнание, а не да мислим как да имаме камера на всеки пет метра или легнал полицай”, заяви той.

Беше повдигнат и въпросът ще бъдат ли сложени допълнителни мантинели на бул. „Ботевградско шосе“, където вчера след катастрофа с висока скорост автомобил се разцепи на две, а водачът му загина. „Това е несериозно – 220 км/ч в градски условия. С никакви мантинели не можеш да предотвратиш фатален край, когато някой избира да се качи в колата и да кара с такава несъобразена скорост“, каза Терзиев.

С 218 км/ч?: Кола се удари в дърво и се разцепи на две в София, има загинал (СНИМКИ)

Той посочи още, че има специални писти и места, където човек може да шофира с висока скорост и да си доставя нужния адреналин, но градските улици не са мястото за това.

Кметът на София увери, че ще продължат усилията на местната власт да има все повече камери за скорост и пътищата да бъдат обезопасени.

Инициативата „На пътя няма рестарт“ има за цел да повиши вниманието върху опасностите от шофирането с превишена скорост, особено сред младите хора. Чрез посланието се напомня, че за разлика от игрите и симулаторите, в реалния живот последствията от едно неправилно решение на пътя са необратими.

След инцидента с трамвай: Терзиев призова за по-строг контрол и разумно разпределение на транспортния бюджет

В кампанията се включват популярни личности и професионални пилоти с практически активности – демонстрации, симулатори и интерактивни елементи, за да се предаде сериозното послание по близък и въздействащ начин към младата аудитория.

Инициативата е подкрепена от специалните участници в събитието: автомобилният състезател Никола Цолов, мотоциклетният състезател Ангел Караньотов, Филип Лазаров, рали шампионът Димитър Илиев и други.

Редактор: Петър Иванов