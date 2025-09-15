Тежка катастрофа е станала тази сутрин на столичния булевард "Ботевградско шосе", предава БНР . Сигналът е подаден в 09:37 часа и веднага е изпратена линейка, съобщиха за радиото от Центъра за спешна помощ в София.

От там допълниха, че автомобил е самокатастрофирал и се е забил в дърво. Човек е загинал, а спешният екип само е констатирал смъртта.

Към момента няма данни за самоличността му. Автомобилът е с огромни материални щети. Той е разполовен. От МВР уточниха, че при инцидента няма други пострадали.

Водачът е загубил контрол и е самокатастрофирал. По случая тече разследване.

Според Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики преди да катастрофира, колата се е движела с 218 км/ч. Освен това автомобилът е бил със слик гуми. Те са за сухо време с гладка повърхност (без шарки). Дават максимално сцепление и висока скорост в завой на болидите. Използва се в състезанията от Формула 1 и други моторни спортове.

