Как да помогнем на децата да развият самоконтрол и самодисциплина? Темата коментира в студиото на „Социална мрежа“ по NOVA NEWS Елена Анастасова, психолог, консултант и обучител, посветен на подкрепата на родители и двойки.

Тя акцентира върху ролята на семейната среда за формиране на доверие и увереност у подрастващите.

„Когато родителят е напрегнат, тревожен, избухлив, агресивен към детето си, то се научава, че това е любовта. Че получавам любовта по този начин – през агресия, през скандали – и го припознавам като нещо нормално. И когато порасна и изляза от семейната среда, дълго време не си давам сметка, че това, което преживявам, не е любов. Нещо нездраво, с което трябва да се справяме“, поясни Анастасова.

► Самостоятелност и ранно детство

Психологът обясни, че самоконтролът започва още преди училищна възраст, като се формира през различни кризи, описани от Ерик Ериксън.

• До година и половина е кризата на доверие срещу недоверие.

„Дали светът е място, на което мога да се доверя? Когато родителят подкрепи детето, то започва да изпитва доверие към себе си и към околните. Така расте с надежда за живота“, допълни психологтът.

• Следващият етап – от година и половина до три години, е свързан с формиране на самостоятелността:

„Детето започва да осъзнава, че не е част от мама. Иска да се заяви, да може да каже какво да се случи. Когато здравословно минем през тази криза, детето изгражда самоувереност. Ако родителите са прекалено обгрижващи или тревожни, самостоятелността не се случва и остава чувство на съмнение и срам“, каза още експертът.

• Следващият период е от 3 до 5-6 години, когато се развива инициативността.

„Ако инициативността не се развие, детето усеща срам и неумение да поема инициативата. Ролевите игри – да влизаш в ролята на учител, лекар, родител – са изключително важни. В този период е важно да не засрамваме детето публично, а да му покажем чрез игра как да постигне целите си по различен начин“, обясни Анастасова.

• Периодът на училищната възраст

„В този период детето развива компетентности. Иска да прави нещата правилно, да успява, да експериментира и да изследва интересите си. Родителят трябва да го подкрепя, да му позволи да пробва различни спортове, кръжоци, технологии или танци – всичко, което го влече“, смята още психоложката.

Редактор: Габриела Винарова