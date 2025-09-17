В редица градове в Северна Македония се проведоха митинги, отбелязващи шестия месец от трагедията в дискотека „Пулс“ в Кочани, при която загинаха 62 души, а близо 200 бяха ранени.

В Кочани шествието се проведе под мотото „62 ангела - вечна светлина в сърцата ни“ в „Парка на революцията“.

В чест на починалите бяха запалени свещи във формата на кръст и сърце, а около 21:00 часа (местно време) във въздуха полетяха 62 балона с имената на жертвите. След това присъстващите граждани направиха звездно небе, включвайки фенерите на мобилните си телефони.

Семействата, роднините и приятелите, на жертвите от пожара в Кочани, запалиха свещи на централния площад в Щип, за да отдадат почит на 62-мата загинали, включително петима жители на града.

Семействата на жертвите заявиха, че събитието тази вечер е, „за да изпратят светлина към загиналите в „Пулс“.

„Нека им изпратим светлина, за да видят, че не са забравени! Щип не забравя! Кочани, ние сме с теб! Звездно небе като послание, че светлината съществува дори в най-мрачните дни“, казаха семействата на загиналите.

В столицата Скопие мотото на митинга беше „Шест месеца без справедливост за Кочани“.

Организаторите от инициативата „Кой е следващият“ бяха поставили пощенска кутия на площада, в която всеки може да остави съобщение за семействата на жертвите. Съобщенията, които имат за цел да покажат на семействата, че не са сами в мъката си, ще бъдат занесени в Кочани следващата седмица.

Пожарът в дискотека „Пулс“ избухна на 16 март. При него загинаха 62 души и бяха ранени около 200. Държавният прокурор Люпчо Кочевски информира на пресконференция на 13 юни, че е повдигнат обвинителен акт за пожара в Кочани, който включва 34 физически и 3 юридически лица. Те са преследвани за тежки престъпления срещу обществената безопасност. Сред обвиняемите са собственици на барове, управители, инспектори, кметове, охранители и държавни служители. Поради недостатъчни доказателства производството е спряно за общо 11 души, включително двама бивши министри.

Редактор: Цветина Петкова