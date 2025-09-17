Израелската армия започна сухопътната си офанзива за окупирането на град Газа. Според палестински източници израелски танкове са навлезли в сърцето на града. Местните жители са описали среднощната атака, в която бойни самолети са нанесли въздушни удари, като „ад”. Израелската армия твърди, че градът е крепост на „Хамас”. Междувременно разследваща комисия на ООН обяви, че Израел е извършил геноцид срещу палестинците в Газа. В новия акт се посочва, че четири от петте акта на геноцид са извършени от началото на войната с „Хамас” през 2023 година.

Темата коментираха в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS Николай Гълъбов, бивш взводен командир от армията на Израел и председател на Федерацията на ционистите в България и журналистът Мохамед Халаф.

Според Николай Гълъбов сухопътната офанзива е една от стратегиите на Израел за палестиснкия анклав. „Имаме останала концентрация на терористи от „Хамас”, които се намират там. По различни информации те са над 2500. Съвсем нормална акция на армията на Израел, съвсем нормална стратегия за водене на война с прочистване на фланговете, с концентрация на територия”, коментира Гълъбов.

Бившият взводен командир заяви, че тази война се води заради заложниците. „Израел няма целта да окупира Газа. Прави го с цел да се елиминира „Хамас” и да се върнат заложниците”, допълни той.

На въпрос защо „Хамас” не дава право на палестинците да напуснат и защо границите на останалите държави в този регион са затворени за тях, Мохамед Халаф сподели мнението, че това е много сложна тема. „Ако Египет отвори границата, това ще представлява голяма заплаха за националната сигурност на Кайро. Що се отнася до Йордания - Аман е още по-сложна тема, защото там 80% от населението са палестинци. Ако отидат там, няма да има повече Кралство Йордания”, заяви журналистът.

Халаф коментира още по темата за това как се отразяват политическите и военни действия на Иран на Израел и офанзивата, която е продължение на конфликта. „Иран в момента е сам. Има отчаяни опити за преминаване на оръжие, за финансиране през Сирия. Има индикации, че Турция в момента пуска финансиране и пари към различни елементи в "Хизбула", които са останали”, коментира журналистът.

По думите му според ливанските медии цялата администрация в морската митницата на Ливан е подменена с хора на "Хизбула". „Има кораб даже, никой не го проверява какво има в него. Затова Израел непрекъснато удря и атакува позиции на „Хизбула” в различни райони”, допълни той.

