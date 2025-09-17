Снимка: iStock
Мярката бе приета с 295 гласа „за” в украинския парламент
Парламентът на Украйна ратифицира историческо споразумение с Обединеното кралство, с което се установява „100-годишно партньорство“, насочено към укрепване на отбраната, сигурността и икономическото сътрудничество за бъдещите поколения.
Мярката бе приета с 295 гласа „за“, според информация на депутата Ярослав Железняк от 17 септември.
Споразумението беше подписано на 16 януари и бе определено от официални лица като историческа стъпка в задълбочаването на двустранните отношения.
Неговите разпоредби обхващат широк спектър от области, от военно сътрудничество до търговия и културен обмен.
Фон дер Лайен обеща на Тръмп ЕС по-бързо да спре да купува руски петрол и газ
► Ключовите точки на пакта включват:
• разширяване на сътрудничеството в областта на отбраната и връзките в областта на сигурността;
• постигане на консенсус по кандидатурата на Украйна за членство в НАТО;
• изграждане на партньорства в областта на морската сигурност;
•увеличаване на икономическото и търговското сътрудничество;
• засилване на сътрудничеството в областта на енергетиката, климата и прехода към чиста енергия;
• укрепване на механизмите за правосъдие и отчетност;
• борба с чуждестранната дезинформация и намеса;
• насърчаване на лидерството в областта на науката, технологиите и иновациите;
• разширяване на сътрудничеството в областта на правата на човека, равенството между половете, социалната интеграция и защитата;
• координиране на политиките в областта на миграцията.
Като част от споразумението, Обединеното кралство ще разшири ролята си в обучението на украински пилоти на изтребители и ще съдейства за осигуряването на самолети, отговарящи на стандартите на НАТО, за Киев.
Партньорството предвижда и по-задълбочено сътрудничество в областта на оръжията с голям обсег и инвестиции в отбранителната промишленост на Украйна, по-специално в производството на дронове.
Официални лица в Киев определиха пакта като символичен и практичен – споразумение, което подчертава дългосрочния ангажимент на Великобритания към суверенитета и сигурността на Украйна, като същевременно укрепва способността ѝ да устои на руската агресия. I БГНЕСРедактор: Габриела Винарова
Последвайте ни