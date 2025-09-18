Рано сутринта на 18 септември няколко коли на представители на ПП блокираха входа към служебния паркинг на парламента откъм Държавния архив в знак на подкрепа към кмета на Варна Благомир Коцев и зам.-кмета на София Никола Барбутов. Това съобщи с публикация във Facebook най-напред депутатът от ПП-ДБ Лена Бориславова.

Снимка: Мартин Керефейски, NOVA

Впоследствие протестът се премести пред Съдебната палата, където се гледа мярката на Барбутов.

"Това са входовете към служебния паркинг на Народно събрание. Малко след 5:40. Входовете, през които, без да слизат от колите на НСО, Борисов и Пеевски се озовават в пленарна зала. Е, днес няма да могат. Ще трябва да ходят пеша. Както бе казала една тяхна депутатка “Ходи пеша, бе!” Това неудобство едва ли може да се сравни с разрушения живот, денонощното хапане от дървеници над 2 месеца в ареста и без да могат да бъдат със семействата си, което се случва на зам.-кмета на София Никола Барбутов и кмета на Варна Благо Коцев", написа Бориславова.

Блокирани временно бяха булевардите "Цар Освободител" и ''Дондуков".

„Продължаваме промяната“ има подадено съгласувателно писмо за протестни действия на пл. „Независимост“, което не включва зоната за сигурност на парламента, съобщиха за БТА от Столична община. Разрешеното време е от 8:00 до 10:00 часа тази сутрин.

Снимка: Мартин Керефейски, NOVA

В официалния профил на "Продължаваме Промяната" също излезе информация за протестната акция. Впоследствие стана ясно, че блокиран е и друг вход към служебния паркинг - откъм булевард "Дондуков".

Информацията потвърди и бившият съпредседател на ПП-ДБ Кирил Петков. "Днес Пеевски и Борисов ще трябва да ходят пеша, защото протестът за Благо и Никола Барбутов не им разрешава да влязат през задния вход с цялата им охрана. Време е да ходят сред хората", написа Петков.

"Бяхме обещали, че ако има линейка, ще направим път. Дойде линейка и направихме път, а от двете страни направиха кордон полицаите и аз застанах по средата, за да гарантирам, че Пеевски няма да влезе през този вход, независимо колко полицаи има. Ще трябва лично да ме изнесат, за да може Пеевски да влезе оттук", каза Кирил Петков на протеста.

"Надявам се, че жандармерията и полицията ще си изпълнят обещанието, че само за линейки и пожарни коли ще има достъп. Няма да допуснат и най-скъпия автомобил в тази държава – на Пеевски, който е един прост депутат, но има по-скъп автомобил от премиера на държавата. Ще е много смешно, ако са го вкарали в линейката в багажника, бих се радвал. Ако толкова го е страх, може да се е скрил, не знам", коментира още Петков.

„Преместваме се в Съдебната палата, където ще се гледа мярката на Барбутов. Отиваме да го подкрепим. Днес целта ни беше да ги разходим по улицата, да покажем, че те също могат да ходят по тротоарите. Показахме, че не са специални. Докато има политически затворници, ще имаме ответен отговор. Ескалацията предстои и предвиждаме още подобни акции”, заяви Петков.

Припомняме, че заседание по мярката на Коцев днес няма да има, тъй като съдебният състав, който трябваше да гледа изменението ѝ от "задържане под стража" в по-лека, си направи отвод.

Впоследствие поддръжници на кмета на Варна протестираха в негова защита. По традиция протестът започна пред сградата на общината, а малко след това хората потеглиха на шествие към Съдебната палата.

Припомняме, че на 12 септември Софийският градски съд остави в ареста кмета на Варна. Решението не бе окончателно и така стана обект на обжалване пред Софийския апелативен съд.

Защитата на Коцев поиска той да напусне ареста, защото според адвокатите в последните 2 месеца прокуратурата и Антикорупционната комисия не са направили нищо по същество за това разследване.

Благомир Коцев беше задържан в началото на юли, като обвинението срещу него е за участие в организирана престъпна група с цел подкупи. Заедно с него в ареста се озоваха и двама общински съветници, които обаче засега няма данни да искат промяна на мерките си за неотклонение.