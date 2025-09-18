Протести и стачки се очаква да блокират днес Франция по призив на синдикатите срещу предстоящите бюджетни съкращения. Учители, машинисти, фармацевти и болничен персонал са сред работниците, които се очаква да стачкуват в обявения ден на протести във Франция.

Профсъюзите настояват за повече разходи за обществени услуги, по-високи данъци за богатите и за отпадане на непопулярната промяна в държавните пенсии.

Франция се готви за нов мащабен национален протест след седмица

Президентът Еманюел Макрон и новоназначеният му министър-председател Себастиан Льокорню са изправени пред политическа криза и натиск за овладяване на финансите във втората по големина икономика в еврозоната. От френското вътрешно министерство очакват в стачките и протестите да участват до 800 хиляди души.

Редактор: Цветина Петкова