След политическото земетресение, довело до оставката на премиера Франсоа Байру, Франция се събужда с ново правителство и нов премиер – Себастиан Льокорню. Но ситуацията в страната е далеч от спокойна. Встъпването в длъжност на новия министър-председател съвпадна с масови протести, парализирали цяла Франция. По данни на синдикатите над 200 хиляди души са участвали в демонстрации, което е два пъти повече от очакваното. Столицата Париж се превърна в сцена на сблъсъци – подпалени кофи за боклук и превозни средства, блокирани улици, закъснели влакове, отменени полети. Един от най-драматичните моменти беше пожар в сграда с прилежащ ресторант и се налови спешна евакуация.

Новият премиер на Франция обещава „дълбока промяна“

По улиците на страната бяха мобилизирани над 80 хиляди полицаи и жандармеристи. Въпреки това, само за един ден са извършени над 500 ареста, а на места се съобщава за саботажи на електропроводи и железопътна инфраструктура.

Синдикатите вече обявиха, че следващата седмица на 18 септември ще се проведе още по-мащабен национален протест. Над 550 събития са в процес на организация, включително блокади и демонстрации в големите градове. Много млади хора – студенти и ученици, се очаква да се присъединят.

Новият премиер Люкорно обяви, че ще търси диалог и ще работи с опозицията. Опозиционните партии обаче реагираха остро – с предупреждение за вот на недоверие още в рамките на първите му 100 дни на поста.

