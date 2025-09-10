Новият френски министър-председател Себастиен Льокорню обеща „дълбока промяна“ в сравнение с миналото, след като пое поста от Франсоа Байру, който подаде оставка след загуба на вот на доверие в парламента.

„Ще трябва да се променим. Със сигурност да бъдем по-креативни, понякога по-технически, по-сериозни в начина, по който работим с нашата опозиция. Току-що говорихме за това доста подробно. Трябва да има промени не само по отношение на формата или метода, но и по същество”, заяви новият премиер.

Поемайки поста от 74-годишния Байру, 39-годишният Льокорню обеща да намери „по-креативни“ начини за работа с опозиционните партии, докато се опитва да изгради стабилно правителство.

„Ще успеем“, подчерта той по време на церемонията по предаването на поста.

Назначаването му предизвика разнопосочни реакции. Крайнолевите заявиха, че ще се опитат да го свалят с незабавен вот на недоверие, крайнодесните сигнализираха за колеблива готовност да работят с него по бюджета.

Льокорню е седмият премиер откакто Макрон встъпи в длъжност през 2017 г. и третият в рамките на една година. Неотложна политическа задача ще бъде да се изготви бюджет за Франция за 2026 г., без да се повтори съдбата на Байру, който остана на поста само 9 месеца и правителството му падна, когато опозиционните партии обединиха сили, за да го свалят.

Президентът назначи Льокорню – близък съюзник на Макрон и министър на отбраната през последните три години – късно на 9 септември, само 24 часа след като неговият предшественик Франсоа Байру загуби вот на доверие в парламента заради опита си да приложи мерки за строги икономии с цел намаляване на френския дълг.

Франция се изправя пред нова вълна протести под надслов „Блокираме всичко“ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Първият му ден на поста съвпадна с улични протести в цяла Франция в знак на народно недоволство срещу президента Еманюел Макрон, което доведе до сблъсъци с полицията и десетки арести, както и до някои смущения в транспорта, училищата и други услуги. Но протестите, организирани от колектив без ясен лидер, имаха неравномерно въздействие в цялата страна, предаде АФП.