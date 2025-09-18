Семействата на четирима пътници, загинали при катастрофата на самолета на Air India през юни, заведоха съдебен иск в САЩ срещу производителя на самолети Boeing и производителя на авиокомпоненти Honeywell, обвинявайки компаниите в небрежност.

Искът посочва, че дефектни превключватели за гориво са причина за инцидента и обвинява компаниите, че не са предприели нищо, въпреки че са били наясно с рисковете на конструкцията на самолета, съобщи „Би Би Си“.

Погрешни останки са изпратени до семейства след катастрофата на „Еър Индия“

Пътуващият за Лондон самолет „Боинг 787 Дриймлайнър“ се разби в медицински колеж малко след излитането си от летището в Ахмедабад на 12 юни, при което загинаха 241 души на борда, от които 52-ма бяха завърнали се британци. Други 19 души загинаха на земята, а 67 бяха тежко ранени.

Превключвателите за гориво станаха фокус на разследването, след като предварителното проучване установи, че доставката на гориво към двигателите е прекъсната малко след излитането.

Американската федерална авиационна администрация (FAA) заяви, че превключвателите за гориво в самолетите Boeing са безопасни. Искът твърди, че и двете компании са знаели за риска от катастрофа още при разработката и маркетинга на 787 Dreamliner и неговите компоненти.

В документа се цитира препоръка на FAA от 2018 г., която съветва (но не задължава) операторите да инспектират заключващия механизъм на превключвателите, за да се предотврати случайно прекъсване на горивото.

Катастрофата със самолет на Air India: Предварителният доклад сочи като причина грешка на пилотите

В случая с полет 171 превключвателят е преместен от позиция „run“ в позиция „cut-off“, което е попречило на тягата на самолета, според предварителния доклад на AAIB.

Семействата определят това като конструктивен дефект, който „позволява случайно прекъсване на доставката на гориво и пълна загуба на тяга, необходима за изтласкване на самолета“.

Компаниите също така не предупредили авиокомпаниите, че превключвателите изискват инспекция и ремонт, а също и не предоставили резервни части, за да могат клиентите им да ги инсталират, според иска.

Редактор: Цветина Петкова