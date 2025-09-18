Съединените щати за пореден път упражниха правото си на вето и осуетиха призива на Съвета за сигурност на ООН за прекратяване на огъня в Газа, защитавайки своя съюзник Израел от значителен дипломатически натиск.

„Съединените щати отхвърлят тази неприемлива резолюция. Хамас трябва незабавно да освободи всички заложници и да се предаде. Съединените щати ще продължат да работят с партньорите си, за да сложат край на този ужасен конфликт“, заяви американският пратеник в ООН Морган Ортагъс, преди Вашингтон да наложи ветото.

