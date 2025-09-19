-
Коментират журналистът Емилия Милчева и политическият анализатор Георги Харизанов
Докъде ще стигне политическото напрежение и какви ще са следващите ходове на управляващи и опозиция? Темата коментираха в предаването „Здравей, България” журналистът Емилия Милчева и политическият анализатор Георги Харизанов.
Във вчерашната блокада на парламента и спорове пред входа му, двамата видяха ескалация, която няма да доведе до добро.
„Това е неприятна ескалация в говоренето. Тя се отразява зле на цялото общество. Хората се настройват едни срещу други. Цялата тази история изобщо не е хубава”, заяви Георги Харизанов.
„Този гняв обикновено се излива в нов политически субект. Давам пример с протестите от 2020-2021. Тогава на площада имаше представители на много партии, а спечелиха от най-липсващата - ИТН. Може да се предположи, че с това бълбукане, което започва сега, може да спечели някой нов политически субект”, заяви Емилия Радева.
Редактор: Ина Григорова
