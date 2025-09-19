Това лято Европа понесе загуби за 43 милиарда евро от екстремно време — жеги, суша, наводнения. И България се оказа сред най-засегнатите. Разходите може да скочат до 126 милиарда евро до 2029 г.

„Загубите не са от днес или вчера. Имало ги е преди, ще ги има и в бъдеще. Когато е по-горещо, преките загуби са свързани с голям разход на електроенергия за охлаждане”, каза климатологът Симеон Матев в ефира на „Здравей,България”.

Той обясни, че нощните температури са много рисков фактор от здравословна гледна точка, защото организмът не може да се охлади. По негови думи така се повишава рискът от настъпване на неочаквани медицински проблеми. Това е директен удар върху медицинската система на една страна, заяви експертът.

Данните му сочат, че най-големи щети претърпява земеделското стопанство и животновъдството.

„Тази година в България нямахме плодове. Също така тук сме много уязвими на засушаване. То започна още на 1 юни – това оказа влияние върху пшеницата и слънчогледа”, подчерта Матев.

Позитивът е, че септември е доста топъл месец вече и това може да се използва много рационално от нашите хотелиери, добави той. Матев увери, че слънцето не е много силно, а дори е много полезно да се използва точно сега.

Есента идва със слънце и летни температури

„Топлото време ще продължи поне още една седмица. След 26 -27 септември есента ще дойде с 10-15 градуса по-ниски температури от сега. Но най-важното е да започнат валежи, защото загубите ще се увеличат още”, каза експертът.

